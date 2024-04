Comicon Napoli, tutti gli appuntamenti gaming dal 25 al 28 aprile

Per esempio, ci saremo noi, ma non saremo soli! L'organizzazione, infatti, ha messo in piedi un ricco palinsesto gaming in grado di soddisfare tutti i palati, anche i più esigenti. Per questo motivo volevamo segnalarvi gli appuntamenti più interessanti dei prossimi giorni, in modo da pianificare attentamente la vostra visita.

Mancano pochi giorni all'inizio del Comicon Napoli , la grande fiera dedicata ai fumetti, ma non solo, che si terrà a Napoli presso la Mostra d'Oltremare dal 25 al 28 aprile . Si tratta di un appuntamento che anno dopo anno diventa sempre più grande e centrale non solo per la città partenopea, ma anche a livello nazionale, richiamando grandi nomi del fumetto, del cinema, ma anche dei videogiochi tra i suoi padiglioni.

Gli appuntamenti principali

Vincenzo, Kobe e Francesco saranno tra gli stand del Napoli Comicon

In mezzo a tanta varietà, volevamo segnalarvi gli appuntamenti più importanti partendo, ci consentirete, da quelli ai quali partecipiamo in prima persona.

Il 25 aprile, dalle 16 alle 17, Lorenzo Kobe Fazio modera sull'Hyperstage un panel sul bellissimo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Nella stessa giornata, una mezz'ora dopo, in Sala Italia, ci sarà un curioso "La Scienza di Fallout - Live" con Slim Dogs e Luca Perri. Non sappiamo cosa succederà, ma sembra qualcosa di... atomico.

Venerdì 26 aprile dalle 14 alle 15 ci sarà sull'Hyperstage il panel Yasumi Matsuno: A Life in game con Richter Matsuno Vincenzo Lettera e Manuel di Cultura Pop, mentre dalle 17 alle 18 Emilio Cozzi e Francesco Serino presentano L'Uomo di acciaio, un'intervista ad Andrea Pessino. Segnaliamo anche alle 13 Salute mentale e rappresentazione nei media, un argomento molto interessante di cui non si parla mai abbastanza. L'incontro sarà presso la Sala Italia.

Sabato 27 aprile comincia in modo esplosivo con un Hyperstage che dalle 11:30 ospiterà Michele Posa, Luca Franchini e Francesco Serino per parlare di Digital WWE. Se il palco rimarrà in piedi dopo il passaggio di questo trio, alle 13:15 si parla di VR volentieri, Ma davvero? con Stefano Gallarini, Alessandro Redaelli, Marco Paretti e Francesco Serino. Alle 15:30 sarà poi il momento di Davide Soliani di Ubisoft Milan che parlerà del suo Mario + Rabbids.

Anche domenica sarà ricca di appuntamenti molto interessanti. Si comincia alle 11 sull'hyperstage con Fantasia d'orchestra: Hitoshi Sakimoto e Richter parlano di come si musica una leggenda. A moderare ci sarà il nostro Vincenzo Lettera. Alle 13:15 Gero Micciché, Matteo Lupetti, Kasumi Sen e Lorenzo Fazio terranno un interessante panel dal nome Continue? Or Game Over. Alle 16 si chiude in musica con La musica nel (e del) gaming con Mark the Hammer, Kenobit, Anna Manna e Vincenzo Lettera.