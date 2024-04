Classifica Steam, No Rest for the Wicked è terzo dopo Helldivers 2

No Rest for the Wicked ha debuttato in terza posizione nella classifica Steam, anche se in realtà si tratta del secondo posto considerando solo i giochi: il titolo di Moon Studios non ce l'ha fatta a superare Helldivers 2, mentre in vetta troviamo le vendite di Steam Deck.

Steam Deck Helldivers 2 No Rest for the Wicked MahjongSoul Fallout 4 Fallout 76 Call of Duty: Modern Warfare 3 RimWorld Call of Duty Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Come saprete, abbiamo provato le prime ore No Rest for the Wicked e siamo rimasti colpiti dal nuovo, ambizioso progetto dagli autori di Ori and the Blind Forest: un action RPG viscerale e potenzialmente molto ricco, caratterizzato da un comparto artistico che spesso lascia a bocca aperta.