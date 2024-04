Il CEO Zuckerberg pronostica che Meta impiegherà anni prima di guadagnare con l'IA

Zuckerberg ha enfatizzato la complessità nel creare un'IA all'avanguardia, facendo riferimento ai successi passati, come Stories e Reels, per contestualizzare questa sfida. Ha illustrato che nonostante i risultati iniziali positivi, il raggiungimento di un'IA di punta richiederà tempo e considerevoli investimenti.

Le idee non mancano

Zuckerberg ha chiarito agli investitori che la redditività derivante dall'IA potrebbe richiedere del tempo

A differenza di OpenAI, che finora ha adottato un modello di business basato su abbonamenti, Meta sembra propendere per un approccio aziendale con un focus diverso.

Zuckerberg ha suggerito che l'impiego di Meta AI potrebbe migliorare la qualità degli annunci, poiché l'azienda si propone di analizzare il comportamento degli utenti per comprendere meglio i loro interessi d'acquisto.

Meta ha lanciato il suo chatbot, Meta AI, durante l'evento Meta Connect 2023.

Simile ad altri chatbot analoghi, è un assistente generale che supporta gli utenti in varie attività, come rispondere a domande e tradurre testi, con funzionalità per migliorare le interazioni sociali e la produttività.

Inizialmente disponibile solo in inglese, Meta prevede di estenderne gradualmente la disponibilità, raccogliendo feedback per migliorare il servizio.