Manor Lords: già più di 100.000 giocatori contemporanei su Steam, ma ci sono dei problemi di accesso

Qualche problema

Manor Lords è già ai piani alti di Steam

Come spesso accade in casi del genere, il successo porta anche dei problemi. In particolare alcuni utenti stanno lamentando difficoltà di accesso al gioco, dovuti probabilmente all'altissima domanda. Che sarebbe andato bene era prevedibile, visto in quanti lo hanno aggiunto alla loro lista dei desideri, ma immaginiamo che nessuno avrebbe immaginato una simile esplosione di interesse.

Considerate che attualmente Manor Lords si trova al primo posto della classifica dei giochi più venduti su Steam a livello globale, sopra a Counter-Strike 2, Dota 2, Apex Legends, PUBG: Battlegrounds ed Helldivers 2, con solo quest'ultimo che ha un prezzo premium.

Se volete altre informazioni, leggete il nostro provato di Manor Lords.