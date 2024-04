Nintendo Switch 2: lancio nel 2024 e versione OLED già in produzione?

Giornata impegnativa sul fronte Nintendo Switch 2: dopo il report della rivista spagnola Vandal, un altro noto leaker, questa volta vicino a Samsung, ha pubblicato alcune indiscrezioni sulla prossima console della grande N , soffermandosi su processore, tipologia di display e possibile produzione. Stando alle informazioni pubblicate la console next-gen di Nintendo sarebbe già in produzione e il lancio potrebbe avvenire nell'ultima parte del 2024. Proviamo a scoprire tutti i dettagli.

SoC NVIDIA e schermo OLED

La giornata di oggi ha visto come protagonista Nintendo Switch 2: la nuova e presunta console targata Nintendo è stata infatti al centro di un report della rivista spagnola Vandal che ha pubblicato alcune indiscrezioni provenienti dai produttori di terze parti.

Parallelamente a questo, il leaker OreXda vicino a Samsung ha pubblicato una serie di post su X che sembrano puntare il dito su una prossima uscita della nuova console, più precisamente nell'ultima parte dell'anno, dando alcuni dettagli sulle specifiche relative al processore e alle tipologie di display.

Come si legge nel primo post infatti, i produttori di componenti avrebbero già concluso la fase di contrattazione per la produzione iniziale della nuova Nintendo Switch 2, che dovrebbe prendere il via nel secondo semestre del 2024 con un lancio previsto entro la stessa finestra temporale.

Stando al leaker poi, la console next-gen della grande N sarà equipaggiata con SoC NVIDIA Tegra T239 prodotto da Samsung Foundry 7LPH ed è prevista una versione con display OLED, sempre prodotti da Samsung, il cui lancio è previsto successivamente. La versione con i normali display LCD prodotti da Sharp dovrebbe invece uscire prima.