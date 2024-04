Nintendo Switch 2: nuovi dettagli su dimensioni, uscita e Joy-Con magnetici da un report

La modalità di incontro con Nintendo Switch 2 sembra essere stata alquanto atipica: in base a quanto riferito, sembra che i produttori invitati siano stati in grado di "toccare" la console ma senza poterla vedere per evitare leak, cosa alquanto strana.

Le informazioni arrivano da produttori di accessori di terze parti che, a quanto pare, hanno avuto di recente un contatto ravvicinato con la nuova console, e alcuni contatti hanno svelato le caratteristiche emerse in questo incontro alla rivista in questione, che può essere considerata una fonte piuttosto attendibile.

Più grande ma non troppo, con Joy-Con magnetici

I nuovi Joy-Con useranno un sistema di aggancio magnetico, pare

In base a quanto emerso, Nintendo Switch 2 sembra sia più grande della prima Nintendo Switch, ponendosi come una via di mezzo tra quest'ultima e Steam Deck ma rimanendo comunque sensibilmente più piccola della macchina di Valve.

Praticamente tutte le fonti interpellate sono concordi nel sostenere che il lancio sia previsto per l'inizio del 2025, senza ancora un periodo più definito, ma il 2024 sembra essere escluso dai programmi di uscita della console.

Una novità sembra essere rappresentata dal sistema di aggancio dei Joy-Con: i controller della nuova console, che potrebbero avere delle somiglianze con quelli attuali, pare siano collegati con un sistema magnetico e non con i binari a incastro visti nel Nintendo Switch Attuale. I nuovi Joy-Con non saranno compatibili con la console precedente, in base a quanto riferito, ma alcuni accessori attuali, come il Pro Controller, funzioneranno su Nintendo Switch 2.

Nei giorni scorsi, tra le voci di corridoio emerse sulla nuova console Nintendo, è emerso che sarà più debole di Steam Deck ma più potente di PS4, per Digital Foundry e che potrebbe utilizzare la V-NAND di quinta generazione di Samsung come memoria.