Nintendo Switch 2 sarà più debole di Steam Deck ma più potente di PS4, per Digital Foundry

Nintendo Switch 2 non è stato ancora annunciato ma un po' tutti lo danno per scontato. Dopo il successo dell'attuale console della grande N, è facile pensare che la nuova piattaforma sarà simile, ma il mercato nel frattempo è cambiato e ci sono nuovi concorrenti, come Steam Deck. La piattaforma di Nintendo sarà quindi in grado di rivaleggiare, ad esempio, in termini di potenza? In un nuovo video Digital Foundry ha discusso dell'argomento affermando che Nintendo Switch 2 difficilmente sarà più potete di Steam Deck ma che non conta.

La testata spiega che Nintendo Switch 2 riceverà port dei giochi dedicati e che supporterà NVIDIA DLSS, il quale permetterà di eseguire i giochi a una risoluzione più bassa ma ottenere una buona qualità grafica. Inoltre, Steam Deck non è una piattaforma poi così importante nel mercato console, quindi non ci sarà tutta questa concorrenza, anche considerando che è pensata per un pubblico diverso.

Nintendo Switch è un buon esempio in tal senso, visto che ha ottenuto port come The Witcher 3 Wild Hunt, che molti ritenevano impossibili. Lo stesso potrà capitare con Nintendo Switch 2 secondo Digital Foundry.