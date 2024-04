Google Pixel 9 Pro mostra il suo design nelle prime foto di confronto con un iPhone

Le immagini sono state diffuse dal sito web russo Rozetked, il quale ha anche fornito alcuni dati tecnici del top di gamma di Google per quest'anno. La qualità delle immagini fa pensare che Rozetked potrebbe aver avuto accesso a un campione di fabbrica, come già accaduto lo scorso anno in Vietnam, poco prima del Google I/O del 2023.

Sguardo di taglio

I dati di RAM e Storage sono ben visibili nella checklist all'avvio

Le foto rivelano che il Pixel 9 Pro ha il nome in codice "caiman", con il modello mostrato che dispone di 16 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di storage.

La fonte ha anche condiviso immagini del dispositivo dal lato, evidenziando lati più piatti scelti da Google per questo seting.

Come previsto, Pixel 9 e Pixel 9 Pro faranno il loro debutto in autunno, con il lancio presumibilmente fissato per ottobre.

Durante il keynote principale di Google I/O 2024, potrebbe esserci un'anteprima degli smartphone, come accaduto l'anno scorso quando Pixel 8 e 8 Pro sono stati annunciati durante la conferenza di maggio, sebbene siano stati resi disponibili per l'acquisto solo diversi mesi più tardi.