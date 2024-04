Grounded analizzato su PS5, Nintendo Switch e Xbox: risultati piuttosto sorprendenti

Anche Grounded finisce sotto la lente d'ingrandimento di Digital Foundry, che ha analizzato le nuove versioni PS5 e Nintendo Switch messe a confronto con le precedenti per Xbox e PC, svelando alcuni risultati piuttosto sorprendenti, con problemi evidenti sotto certi aspetti.

Le prime differenze emergono nella risoluzione: sia su PS5 che su Xbox questa è dinamica, ma sulla console Sony viaggia in un range tra 1080 e 1215p, mentre su Xbox Series X passa da 1512p a 2160p, ovvero il 4K pieno, laddove su Series S si mantiene quasi stabilmente sui 1080p.

Su Nintendo Switch si va da 360p a 720p, valori decisamente bassi soprattutto considerando che sono misurati con la console nel Dock.

Le caratteristiche grafiche sono sostanzialmente le stesse tra PS5 e Xbox Series X|S, ma anche in questo caso si rilevano alcune differenze nella distanza visiva e nelle ombre, con risultati leggermente migliori sulla console Sony, in qualche modo simili a quanto visto con Hi-Fi Rush e Sea of Thieves.