Flaming Fowl blocca il nuovo RPG in sviluppo, dagli ex-Lionhead autori di Fable Fortune

Nonostante fosse arrivato solo ora allo stadio necessario per la presentazione al pubblico, il nuovo gioco chiamato Ironmarked è stato ufficialmente messo in pausa, con lo sviluppo che risulta attualmente bloccato, per le difficoltà economiche incontrate dal team, il quale è dovuto ricorrere anche a diversi licenziamenti in questo periodo.

Licenziato più di metà studio

IronMarked sembra un gioco interessante

Le difficoltà hanno portato il team di Fable Fortune e Gloomhaven a licenziare più di metà del personale, rimasto ora limitato a una decina di sviluppatori, intenzionati a dedicarsi a un progetto probabilmente più piccolo e completamente auto-finanziato.

Tuttavia, non tutto è perduto per Ironmarked: il lancio della demo serve infatti come manovra promozionale per il progetto, con il team che ha intenzione di stimolare la risposta del pubblico e i feedback, in modo da poter valutare più correttamente l'eventuale interesse per il progetto e poterlo proporre in maniera più decisa ai publisher.