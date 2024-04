Google Pixel 8a si mostra in anteprima in tutte le sue varianti di colore

Le opzioni di colore sembrano già delineate, nel rapporto che indica le scelte potenzialmente ufficiali per Pixel 8a: Bay, Mint, Obsidian e Porcelain . Senza grandi sorprese, i render condivisi da @MysteryLupin su X offrono una visione dettagliata dell'estetica del dispositivo che vi presentiamo qui di seguito.

Design vivace

Colorazione Porcelain

Google non ha ancora fatto un annuncio ufficiale, ma per Pixel 8a tutti gli occhi sono puntati sul keynote di apertura del Google I/O il 14 maggio, dove si spera che raccoglierà il testimone da Pixel 7a attualmente in commercio.

Le specifiche tecniche e il design del modello del 2024 sono stati ampiamente discussi, con linee più morbide che si rifanno ai flagship Pixel 8 e 8 Pro.

Le nuove immagini pubblicate ci offrono una visione a tutto tondo del telefono, sembrano a tutti gli effetti affidabili e mostrano le nuove opzioni di colore: il Bay (in copertina dell'articolo) rappresenta il blu, mentre Obsidian e Porcelain sono rispettivamente le versioni nere e bianche.

Il verde Mint, che spicca per la sua vivacità, è una riproposizione di quanto visto anche nel Pixel 8 Pro.