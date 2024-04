Devolver Digital: ricavi in calo nel 2023, ma ottime performance nella seconda metà dell'anno

Devolver Digital ha pubblicato il suo resoconto finanziario per l'anno 2023, che mostra ricavi in calo, ma anche una ripresa nella seconda metà dell'anno, che ha prodotto dei profitti. Si parla inoltre di molti giochi in arrivo nei prossimi mesi e anni, tutti naturalmente provenienti dal mondo indie.

In generale, i ricavi sono stati di 92 milioni di dollari (-31% anno su anno), con perdite d'esercizio di 12,6 milioni di dollari. Comunque sia nella seconda metà dell'anno c'è stata una forte ripresa rispetto ai primi sei mesi precedenti, con tutti i lanci del quarto trimestre, come The Talos Principle 2, che sono andati bene.