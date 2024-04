Playdate: venduti oltre 150.000 giochi tramite lo store ufficiale della console con la manovella

Playdate , la peculiare console portatile con manovella di Panic, ha raggiunto e superato il traguardo dei 150.000 giochi venduti tramite lo store proprietario , il Playdate Catalog, per un totale di 544.290,12 dollari di ricavi netti per gli sviluppatori, tolte tasse e il 25% di royalties. Questi numeri non sono chiaramente indicativi dell'intera libreria di Playdate, dato che non tengono conto degli oltre 800 giochi disponibili tramite la piattaforma itch.io.

Altri dati da Panic

I numeri dei giochi di Playdate

Per chi non lo conoscesse, Playdate è un device unico nel suo genere. Si tratta di una console portatile dalle dimensioni tascabili che monta uno schermo in bianco e nero e una manovella meccanica che può essere usata per scorrere tra i menu e all'interno dei giochi supportati. La console viene forntita con la "Season One" una raccolta di 24 giochi e gli utenti possono ottenerne degli altri acquistandoli sul Playdate Catalog oppure da itch.io. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Playdate.

In precedenza Panic ha che Playdate ha raggiunto quota 70.000 unità acquistate. 38.000 acquirenti, circa il 53% del totale, hanno effettuato almeno un acquisto sul catalogo, scaricando anche i due giochi gratuiti offerti da Panic sullo store (Reel Steal, Recommendation Dog). I restanti che non hanno acquistato un gioco sono ancora impegnati sui titoli inclusi nella Season One di Playdate.

"La Season One è stata una parte importante della presentazione di Playdate al mondo e del fatto che ci saranno giochi su questo dispositivo quando lo compreranno", ha detto Arisa Sudangnoi, responsabile delle relazioni con gli sviluppatori di Playdate.

"Ora vogliamo far sapere a tutti coloro che amano i giochi che c'è una vivace comunità di sviluppatori di giochi che sta realizzando centinaia di giochi inventivi per il mondo.