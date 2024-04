Indie World Showcase: tutti i trailer dei giochi annunciati solo nell'edizione giapponese

Ieri c'è stato l' Indie World Showcase con cui Nintendo ha mostrato i titoli indie disponibili o in arrivo a breve su Nintendo Switch. Come sempre in questi casi, l' edizione giapponese ha però avuto una selezione di titoli differente rispetto a quella occidentale. Scopriamoli e vediamo tutti i trailer .

I giochi differenti

Shanghai Summer

Già disponibile da qualche settimana, Shanghai Summer è stato incluso nell'Indie World per il lancio della demo ufficiale sull'eShop di Nintendo Switch. Si tratta di un'avventura narrativa 2D in stile anime con il protagonista Baichuan che deve affrontare una serie di anomalie, risolvendo alcuni traumi del suo passato.

Bread & Fred

Bread & Fred è un platform puzzle game già disponibile in occidente, in cui si guidano due pinguini legati da una fume che devono affrontare dei livelli davvero difficili. Uscirà in Giappone il 23 maggio 2024.

MACHI KORO With Everyone

Disponibile dal 5 luglio 2024, MACHI KORO With Everyone è la versione digitale di un gioco da tavolo molto amato in Giappone. Sarà giocabile online e offline. Non è ancora chiaro se uscirà anche in occidente.

The Exit 8

The Exit 8 è stato lanciato durante l'Indie World ed è disponibile anche in occidente. Si tratta di un walking simulator in cui si esplorano i tunnel di una metropolitana giapponese. È un titolo davvero riflessivo che ha avuto ottimi riscontri su PC.

Undying



Undying è un survival horror

Undying è un survival horror già disponibile da tempo in occidente. Il giocatore controlla una madre che deve lottare per far sopravvivere suo figlio a un'apocalisse che ha quasi fatto estinguere il genere umano. Uscirà in Giappone il 25 luglio.

Arranger: A Role-Puzzling Adventure

Arranger è un gioco di ruolo mescolato a un puzzle game ambientato in un mondo che si sposta a blocchi. Si tratta di un titolo davvero particolare e interessante, in uscita nel 2024 in Giappone.

Bō: Path of the Teal Lotus

Orfani di notizie di Hollow Knight: Silksong? Nell'edizione giapponese dell'Indie World è stato presentato Bō: Path of the Teal Lotus che sembra avere diverse somiglianze con il titolo di Team Cherry, pur avendo uno stile ispirato al folclore giapponese. Interessante il fatto che il team di sviluppo sia composto in parte da persone che hanno lavorato a Another Metroid 2 Remake, diventate evidentemente un team di sviluppo vero e proprio.

Sagres

Sagres è un gioco di ruolo ambientato per mare in cui, nel ruolo del capitano Fernando, bisogna esplorare il mondo negli anni intorno al 1400, con tutte le problematiche del caso. Ci sono combattimenti a turni, un sistema di reputazione e la possibilità di personalizzare la nave. L'aspetto è davvero classico, ma sembra interessante.

A Dance of Fire and Ice

A Dance of Fire and Ice è un gioco ritmico che si gioca con un solo tasto. Di base bisogna riuscire a tenere il tempo seguendo due sfere lungo dei livelli di difficoltà crescente. È già disponibile su PC e app store.