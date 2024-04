La funzionalità IA di X, ancora in fase di sviluppo, ha quindi confuso la scarsa performance di Thompson in campo con un presunto comportamento criminale, portando a un'enorme distorsione dei fatti sulla piattaforma di social media.

Anche se sotto la storia appare un piccolo disclaimer di X, che afferma: "Grok è una funzione in fase sperimentale e potrebbe commettere errori. Si consiglia di verificare le sue uscite", ciò non ha frenato i fan del basket dall'iniziare a creare meme sull'IA, esprimendo sarcasmo e dubbi riguardo alle affermazioni erronee prodotte dal bot.

Il messaggio originale creato da Grok recitava: "In un insolito sviluppo, la star della NBA Klay Thompson è stata accusata di danneggiare diverse abitazioni a Sacramento, utilizzando mattoni. Le autorità stanno indagando su queste accuse dopo che diversi residenti hanno segnalato danni alle loro proprietà, inclusa la rottura di finestre causata da mattoni. Klay Thompson non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione riguardo alle accuse. Questi incidenti hanno scosso la comunità, ma fortunatamente non si registrano feriti. Il movente dietro questo presunto vandalismo rimane al momento sconosciuto."

Fuori misura

Elon Musk CEO di X

Sembra fuori da ogni discussione che Klay Thompson non abbbia avuto alcun coinvolgimento in un improbabile atto vandalico con lancio di mattoni, quindi non c'è motivo di allarmarsi per nessuno, se non forse per i tifosi dei Warriors.

Questo non è il primo caso in cui la funzionalità AI di X ha diffuso titoli inesatti; in recenti pubblicazioni si sono visti errori riguardanti NASCAR, wrestling professionale e persino la presunta morte di OJ Simpson.

Per molti, l'ultima svista di Grok potrebbe sembrare semplicemente un altro episodio in una serie di errori comuni degli strumenti IA ancora in fase di sviluppo.

Tuttavia, per individui come Musk, secondo cui entro la fine dell'anno prossimo l'IA supererà l'intelligenza umana, questo episodio dovrebbe fungere da campanello d'allarme.

È forse per questo motivo che, per quanto riguarda la moderazione della sua piattaforma, il magnate non si affida all'IA, ma piuttosto sta considerando l'introduzione di una tassa per i nuovi utenti.