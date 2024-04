Human Fall Flat 2 rinviato, ecco il nuovo periodo d'uscita

In occasione del suo recente resoconto finanziario, Devolver Digital ha annunciato il rinvio di Human Fall Flat 2 , l'attesissimo seguito del gioco di culto che ha venduto più di 50 milioni di copie. Quindi non ci giocheremo più nel 2025, ma nel 2026 , ossia il nuovo periodo d'uscita. Purtroppo non è stata fornita una data ufficiale, quindi dobbiamo accontentarci dell'anno.

Poche informazioni

Ecco quanto comunicato da Devolver

Devolver non ha fornito moltissime informazioni in merito al rinvio, parlando semplicemente di una grande attesa per le performance di Human Fall Flat 2. Insomma, siamo in linea con le scarse informazioni fornite in fase di annuncio.

Di Human Fall Flat 2 viene detto nella descrizione ufficiale che è il "seguito più grande, più bello e più sgraziato del platformer a enigmi che ha fatto scalpore in tutto il mondo, con livelli nuovi di zecca, personaggi personalizzabili e divertimento ancora più sfrenato basato sulla fisica."

Ogni livello avrà i suoi "gingilli" da utilizzare, con enigmi che si faranno sempre più intricati e diabolici, grazie anche al nuovo motore fisico.