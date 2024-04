TikTok sta cercando di ripulire il suo feed dai contenuti problematici

Con un aggiornamento delle linee guida della comunità, TikTok avvisa che gli account potrebbero essere temporaneamente esclusi dal feed "Per te" se i creatori persistono nel pubblicare contenuti su fitness estremo, teorie del complotto, materiale sessualmente suggestivo e altri argomenti che la piattaforma non intende promuovere.

Secondo quanto riportato da Karissa Bell, TikTok sta intensificando le misure contro gli utenti che condividono contenuti potenzialmente "problematici" , stringendo le sue regole riguardo ciò che può essere raccomandato all'interno dell'app. Questi aggiornamenti arrivano in un momento critico della piattaforma negli Stati Uniti , mentre l'azienda cerca di convincere legislatori e regolatori sulla sicurezza dell'app per gli adolescenti.

Le nuove disposizioni

Con le sue linee guida aggiornate, in vigore da Maggio, TikTok ha ampliato l'elenco dei contenuti non raccomandati nel suo feed "Per te"

Questo cambiamento, in vigore dal 17 maggio, sembra essere il primo a prendere di mira direttamente gli account dei creatori che pubblicano video su argomenti considerati inadatti da TikTok, a prescindere dalla possibilità che il contenuto violi o meno le linee guida della comunità.

Oltre a categorie ovvie come quelle dei contenuti sessualmente espliciti o violenti, sono stati inclusi argomenti fonte di controversia, come ad esempio le "attività e sfide pericolose", così come i video legati alle perdite di peso estreme.

Inoltre, è ora vietato che utenti sotto i 16 anni compaiano nel feed "Per te".

Oltre alle modifiche riguardanti l'idoneità dei contenuti, TikTok ha annunciato che inizierà a sanzionare i creatori che continuano a ignorare le linee guida.

Le violazioni renderanno l'intero account non idoneo alle raccomandazioni, e ciò renderà "più difficili da trovare" nelle ricerche.

In aggiunta, l'app introdurrà una nuova funzione chiamata "stato dell'account", simile alla controparte presente su Instagram.

Una "verifica dell'account" permetterà agli utenti di controllare se è attualmente in atto una penalizzazione nei loro confronti, se sono limitati nell'uso di funzionalità come la messaggistica o i commenti a causa di violazioni delle regole.