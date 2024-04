Nintendo Switch domina le classifiche giapponesi, con PS5 che arranca e Xbox Series quasi sparite

La rivista Famitsu ha pubblicato le classifiche giapponesi di questa settimana, che vedono il solito dominio di Nintendo Switch, con PS5 che arranca in seconda posizione e le Xbox Series che sembrano quasi evanescenti.

A livello software la prima posizione è occupata dalla visual novel otome Utakata no Uchronia per Nintendo Switch, che ha esordito con 11.553 copie vendute. Segue l'onnipresente Mario Kart 8 Deluxe, praticamente una presenza fissa delle classifiche giapponesi, cui si affianca Princess Peach: Showtime!, che ha venduto 11.736 copie. Considerate che tra la prima e la terza posizione ci sono meno di mille copie di distanza, per una settimana di vendite non proprio eccezionali nei negozi. L'unico gioco di PS5 nella top 10 è Rise of the Ronin, che ha venduto soltanto 6.985 unità, fermandosi in sesta posizione.

Lato hardware abbiamo il modello OLED di Nintendo Switch che batte tutti con 58.336 unità vendute, cui vanno sommate quelle delle versioni standard e lite della console, che portano il gran totale oltre le settantamila unità. PS5 vende poco più di 20.000 unità complessivamente, mentre Le Xbox Series sono sotto le 3.000 unità, con la più economica Series S che va peggio di Series X.