Manor Lords: le pecore distruggono l'economia, in arrivo una meccanica per risolvere il problema

Lo sviluppatore ha scritto tramite Twitter che non ha "personalmente" un problema con "i soldi infiniti" ottenuti tramite questo trucco, ma gli sono arrivate così tante segnalazioni a riguardo che ha infine deciso di mettere un freno alla situazione. Con un nuovo aggiornamento , Manor Lords avrà una funzione che annulla il valore di vendita di un prodotto quando ve ne sono troppe unità.

Manor Lords è in arrivo la prossima settimana, ma il team di sviluppo deve già ora inserire una correzione di primaria importanza: indebolire le pecore , o per meglio dire limitare il valore della loro lana.

Le conseguenze della correzione per Manor Lords

Questa correzione ha in realtà senso non solo a livello di gameplay (il diventerebbe noioso avendo rapidamente soldi infiniti) ma anche a livello di realismo: se il mercato fosse saturo di lana, il valore di vendita calerebbe in quanto nessuno ne avrebbe bisogno.

Inoltre, come indicato dall'autore, questa modifica fa sì che in futuro possano essere aggiunti in Manor Lords degli eventi casuali che modifichino il valore di un certo prodotto, così da rendere il commercio meno prevedibile.

Vi ricordiamo infine che abbiamo già provato Manor Lords.