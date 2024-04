Google Pixel 8a sarà molto probabilmente un telefono molto allettante nel rapporto qualità/prezzo

L'anno scorso, Pixel 7a si è affermato come uno dei migliori dispositivi montanti Android presenti sul mercato.

Adesso sembra che Pixel 8a sia pronto a ricevere il testimone, portando ulteriori miglioramenti e consolidando la serie come scelta ideale per chi cerca un dispositivo economico. Da tempo si sente parlare di questo telefono, infatti abbiamo già avuto modo di dare uno sguardo ad alcune delle sue specifiche.

Sappiamo che il prossimo smartphone di fascia media di Google sarà un modello che si avvicinerà molto per caratteristiche ai modelli di punta del marchio. Solo poche ore fa, Yogesh Brar ha rivelato nuovi dettagli su X, fornendo conferme e un presunto prezzo del nuovo telefono "budget" di Google.

Conferme tecniche La scheda tecnica condivisa su X Il leaker ha svelato la scheda tecnica di Pixel 8a e, sebbene sia in gran parte conforme alle informazioni già note, sembra che ci sia una piacevole sorpresa in serbo per coloro che aspettano con ansia l'annuncio del dispositivo. Conferme innanzitutto per lo schermo OLED FHD+ da 6.1 pollici con un'alta frequenza di aggiornamento di 120Hz e il chipset Tensor G3, lo stesso dei Pixel di fascia alta. Anche il comparto fotografico è oggetto di convalida, con il sistema di fotocamere posteriori da 64 MP (con stabilizzazione ottica) e 13 MP (ultrawide) in comune col modello precedente.

Sul lato frontale, troviamo un sensore da 13 megapixel per i selfie.

Il dispositivo sarà già preinstallato con Android 14 e per quanto riguarda la memoria, si prevede ci saranno due opzioni: 128 e 256 GB. Le novità più interessanti arrivano infine dal fronte batteria e ricarica.

Secondo Brar, Pixel 8a sarà dotato di una cella da circa 4.500 mAh, simile a quella di Pixel 8 e migliorata rispetto ai 4.385 mAh di Pixel 7a.

Inoltre, sarà presente anche una velocità di ricarica di 27 W, identica a quella del "fratello maggiore" e notevolmente più veloce rispetto ai "modesti 18 W" del suo predecessore.