Il set LEGO Star Wars Millennium Falcon è in sconto su Amazon Italia al minimo storico

Gli sconti di Amazon Italia ci garantiscono sempre promozioni molto interessanti e ora potete risparmiare utilizzando l'offerta per un set LEGO Star Wars Millennium Falcon (75375) . Il prezzo attuale è più basso del 20% rispetto al prezzo consigliato indicato da Amazon. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo attualmente proposto dalla piattaforma è il più basso di sempre. Amazon segnala che il prezzo consigliato è pari a 84.99€. Per quanto riguarda invece la spedizione, viene gestita da Amazon.

Set LEGO Star Wars Millennium Falcon

I dettagli della navicella di Han Solo

Il set LEGO Star Wars Millennium Falcon numero 75375 misura 13 centimetri di altezza e 24 di larghezza. È composto da 921 pezzi che ricreano in modo dettagliato l'esterno della navetta, con cabina di pilotaggio, la parabola satellitare e i cannoni.

È compresa anche la base da esposizione, così da poter posizionare comodamente il set costruito come una decorazione per la casa. Le sue dimensioni non esagerate sono perfette per qualsiasi spazio.