Lollipop Chainsaw RePOP: una presentazione è in arrivo, conferma il fondatore del team

Come indicato anche da Gematsu, Yasuda sta parlando precisamente di una presentazione , anche se le sue parole in inglese fanno riferimento "al lancio ufficiale" del gioco. Si tratta probabilmente di un sfortunato errore in frase di traduzione che potrebbe confondere i giocatori occidentali.

Cos'è Lollipop Chainsaw RePOP?

Juliet, la protagonista del gioco

Lollipop Chainsaw RePOP è una versione rimasterizzata dell'originale Lollipop Chainsaw, pubblicato nel 2012. Va però precisato che questo progetto non ha coinvolto né il direttore creativo originale - Suda51 - né lo sceneggiatore originale James Gunn.

Lollipop Chainsaw è un gioco d'azione hack and slash in terza persona nel quale vestiamo i panni di Juliet, una cheerleader che combatte gli zombi con una motosega. Il gioco è ambientato nella San Romero High School (un ovvio riferimento) e vede Juliet accompagnata dalla testa decapitata del suo ragazzo, il quale dovrebbe incontrare la famiglia della ragazza per la prima volta. Juliet e la sua famiglia sono cacciatori di zombie e lei ha usato la magia per tenere in vita la testa del fidanzato. Si tratta ovviamente di un gioco sopra le righe.

Per quanto riguarda il tipo di lavoro dietro il progetto, lo scorso ottobre era stato svelato che Lollipop Chainsaw RePOP non era più un remake, ma era diventato una remaster "per richiesta del pubblico".