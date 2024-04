Slime Rancher 2 su PS5: data di uscita in accesso anticipato annunciata

Slime Rancher 2 è in arrivo anche su PS5, ora c'è una data di uscita precisa fissata anche sulla console Sony, dove il gioco arriverà in accesso anticipato, come successo anche su PC e Xbox in precedenza: sarà disponibile dal 7 giugno 2024 su PlayStation Store.

Non si tratta dunque ancora della versione definitiva di Slime Rancher 2, che dovrà ancora attraversare un periodo di sviluppo, arricchimento ed espansione, arrivando anche su PS5 in accesso anticipato, come raramente succede peraltro sulla console Sony, meno propensa ad accogliere questo tipo di distribuzione rispetto a PC e Xbox.

Slime Rancher 2 arriverà dunque il 7 giugno al prezzo di 29,99 dollari, con ulteriori aggiunte e aggiornamenti successivi che saranno distribuiti gratuitamente per quanto riguarda le evoluzioni della build di gioco.