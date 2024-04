Lost Soul Aside è stato classificato in Cina per la pubblicazione: un annuncio è vicino?

Il videogioco Lost Soul Aside ha ricevuto una approvazione per la pubblicazione in Cina, con la licenza ISBN. Questo tipo di approvazioni solitamente precedono la pubblicazione o anche solo un annuncio, ma ovviamente non possiamo sapere quanto manchi all'uscita.

Questa conferma da sola non avrebbe grande valore, ma proprio recentemente il fondatore di UltiZero Games e produttore di Lost Soul Aside Yang Bing ha affermato che "più avanti" arriveranno informazioni sul gioco.

Sommando la classificazione cinese e l'annuncio del produttore, possiamo iniziare a sperare che sia veramente arrivato il momento di avere informazioni più concrete su Lost Soul Aside. Il gioco è in sviluppo da dieci anni, in pratica, e chi era interessato potrebbe a questo punto aver un po' perso la pazienza.

Non ci resta che attendere e vedere quanto finalmente potremo scoprirne di più. Forse a un PlayStation Showcase?