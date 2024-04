Google continua a ritardare l'abbandono dell'uso dei cookie di terze parti

Le implicazioni di Privacy Sandbox

Un nuovo annuncio di Google posticipa ulteriormente l'eliminazione dei cookie di terze parti fino al 2025

Le motivazioni di questo nuovo slittamento sono state rinvenibili nelle normative del Regno Unito, come riportato in un recente post sul blog aziendale, dove Google ha citato le difficoltà nel gestire i feedback provenienti dall'industria.

L'annuncio del ritardo fa parte dei rapporti trimestrali che Google sta presentando all'Autorità di Concorrenza e Mercati del Regno Unito (CMA), evidenziando il crescente coinvolgimento delle istituzioni regolatorie nella questione.

Secondo quanto riportato, qualora criticare Google per il ritardo nell'eliminazione dei cookie di terze parti su Chrome potrebbe sembrare semplice, è importante considerare che l'azienda non è completamente autonoma in questa decisione.

Collaborando strettamente con il CMA, Google si impegna a garantire che le alternative proposte rispetto ai cookie non compromettano la libera concorrenza.

Queste alternative, raccolte da Google sotto il nome di Privacy Sandbox, hanno già suscitato polemiche, con alcune aziende tech, editori e agenzie pubblicitarie che ritengono che gli strumenti proposti non siano all'altezza e concedano troppo potere a Google.

Il pacchetto è soggetto all'approvazione del CMA, che sta esaminando i risultati dei test dell'industria previsti entro la fine di giugno.