Lost Soul Aside è vivo e novità sono in arrivo, dice il suo autore

Sono anni che attendiamo Lost Soul Aside e pare che manchi sempre meno. Il produttore del gioco ha svelato che non solo il progetto è ancora vivo, ma che verranno condivise nuove informazioni più avanti.

Il fondatore di UltiZero Games e produttore di Lost Soul Aside Yang Bing - che ha avviato il progetto in qualità di unico sviluppatore - ha recentemente condiviso un messaggio con i giocatori tramite la pagina Twitter ufficiale di PlayStation China Hero Project. "Condivideremo ulteriori informazioni su questo titolo in sviluppo più avanti", ha detto Bing.

Purtroppo non viene detto altro e questo in una certa misura è deludente, ma considerando che Lost Soul Aside era praticamente sparito dai radar, una conferma dell'arrivo di novità è già una notizia positiva.