Star Wars Outlaws sceglie Intel, avrà ottimizzazioni per lo Snowdrop Engine

Snowdrop Engine contro l'Impero

La comunicazione ufficiale di Intel per Star Wars Outlaws

Come abbiamo accennato in apertura, la collaborazione tra Ubisoft e Intel non si limita ai bundle ma prevede ottimizzazione per la versione PC di Star Wars Outlaws, in particolare per le CPU Intel di 14a generazione e per lo Snowdrop Engine.

Intel ha infatti lavorato con gli sviluppatori di Massive Entertainment per garantire un'esperienza di gioco ottimale sui processori della serie Raptor Lake-S e Raptor Lake-HX: "Si tratta di una grande partnership per Intel, in grado di combinare la potenza e le prestazioni dei nostri processori Intel Core 14th Gen di ultima generazione con l'eccellenza dei giochi per cui Massive Entertainment è rinomata. Star Wars rimane una delle pietre miliari culturali tra le più iconiche per i giocatori PC di tutto il mondo e, in combinazione con le migliori prestazioni gaming e le solide caratteristiche della piattaforma dei nostri ultimi processori mobile Intel Core HX e dei processori desktop S-Series, non vediamo l'ora di offrire la migliore esperienza possibile con Star Wars Outlaws, un'esperienza alimentata da Intel", ha dichiarato Roger Chandler, vice presidente di Intel.

Intel ha prestato il proprio supporto al team di Massive, sia dal punto di vista software che da quello hardware: le ottimizzazioni migliorano lo scheduling e i carichi di lavoro sulle CPU Intel, con l'obiettivo di liberare il massimo potenziale dei chip di 14a generazione.