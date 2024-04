Star Wars: Outlaws, data di uscita ufficiale svelata in anticipo da Ubisoft Giappone per errore

Ad esempio, le edizioni Gold e Ultimate includeranno anche il pass stagionale (che supponiamo comprenderà una serie di espansioni post-lancio) e l'accesso anticipato al gioco di tre giorni , con la possibilità dunque di iniziare l'avventura dal 27 agosto. Coloro che preordineranno Star Wars Outlaws, inoltre, riceveranno come bonus il pacchetto "Kessel Runner", che include l'astronave Trailblazer e alcuni oggetti cosmetici.

La fuga di informazioni arriva dall'anteprima del trailer giapponese della storia in programma per le 18:00 italiane di oggi. Come possiamo vedere nell'immagine qui sotto (tradotta tramite Google), oltre alla data di uscita sono stati svelati alcuni dettagli sulle edizioni disponibili al lancio e i bonus di prenotazione .

Cosa sappiamo di Star Wars Outlaws

Sviluppato da Massive Entertainment (The Division, Avatar: Frontiers of Pandora), Star Wars Outlaws è un action open world ambientato nell'universo di Star Wars, per la precisione tra gli eventi dei film L'Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi.

Nei panni di Kay Vess, una giovane furfante in cerca di libertà, esploreremo vari pianeti e potremo affrontare vari incarichi con l'obiettivo di farci un nome all'interno della malavita intergalattica. Stando quanto visto finora, il gioco propone un mix di meccaniche action, combattimenti con veicoli e nello spazio, e fasi stealth. Sarà inoltre possibile modellare la storia in base alle scelte fatte durante il corso dell'avventura. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al nostro speciale dedicato a Star Wars: Outlaws.