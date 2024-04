Legion GO 2 si farà, arriva la conferma di Lenovo

Legion GO 2 in arrivo

L'indiscrezione è emersa ai margini dell'evento "Lenovo Innovate 2024": in una discussione con i giornalisti Clifford Chong, il responsabile Gaming Category Manager APAC (Asia Pacifica) di Lenovo, ha dichiarato che i giocatori possono aspettarsi l'arrivo di un nuovo handheld, probabilmente Legion GO 2, molto presto.

Come abbiamo accennato, la decisione di Lenovo è una diretta conseguenza del buon andamento sul mercato di Legion GO e non solo. Il dirigente ha infatti sottolineato che questo particolare segmento ha ancora molto da dire e il potenziale inespresso è ancora elevato.

Chong ha poi affermato che l'azienda sta sviluppando nuove soluzioni e si sta concentrando sugli aspetti ingegneristici per rilasciare una nuova iterazione ottimale: "Stiamo ancora investendo molte risorse per migliorare l'attuale Legion Go nell'arco degli ultimi 6 mesi dal lancio. Dal giorno del lancio abbiamo sbloccato molte più esperienze e sono ancora in corso sforzi tecnici per provare a portare la prossima ondata di funzionalità nel prodotto. Sicuramente è una categoria di prodotti di cui vediamo il potenziale e in cui continuiamo a investire, guardando a quando arriverà il momento giusto, ovviamente per avere una nuova generazione che fornirà ancora più funzionalità".