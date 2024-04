Sony Santa Monica assume per il nuovo gioco su PS5: richiesta esperienza in God of War

Sony Santa Monica si sta evidentemente espandendo, con il team che ha recentemente aperto ben 24 ulteriori ruoli da coprire con altri sviluppatori, tutti per lavorare a un nuovo gioco per PS5 di cui non vengono riferite informazioni, tranne il fatto che potrebbe avere a che fare con il sistema di combattimento di God of War.

Nel mistero generale sul progetto in questione, quest'ultimo è infatti l'aspetto che risalta negli annunci di lavoro pubblicati da Santa Monica di recente, probabilmente a indicare una certa continuità su questo aspetto anche all'interno del nuovo gioco in sviluppo, almeno in linea di massima.

Tra i vari ruoli ricercati ci sono Lead Narrative, Animator, Senior Combat Designer, Senior Character Artist, Senior Technical Producer, Lead Tools Programer e vari altri, a dimostrazione di come il team sia ancora in pieno sviluppo per questo titolo, che potrebbe essere ancora piuttosto lontano.