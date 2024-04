Samsung Galaxy Z Fold 6 rischia di deludere gli acquirenti per la mancanza di aggiornamenti fotografici

In linea generale, pare che Samsung possa optare per poche modifiche rispetto alla generazione precedente, aspetto che sicuramente farà discutere. Tuttavia, c'è la possibilità che eventuali lacune hardware vengano compensate da miglioramenti software , come ipotizzato da Ice Universe.

Si ipotizza poi che il dispositivo conservi la batteria da 4.400 mAh e il supporto per la ricarica cablata da 25 W, con l'adozione del chip Snapdragon 8 Gen 3 e una possibile struttura in titanio.

Mentre Galaxy Z Fold 6 promette di portare alcuni miglioramenti, come un chipset più potente e un nuovo livello di protezione dalla polvere, pare che i restanti aggiornamenti non saranno rivoluzionari. Secondo le indiscrezioni, il prossimo foldable a libro potrebbe presentare una fotocamera principale da 50 MP , una ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x: specifiche simili al suo predecessore. Le fotocamere frontali, sotto il display interno e esterno, potrebbero mantenere rispettivamente una risoluzione di 4 MP e 10 MP.

In vista di luglio

Galaxy Z Fold 6 sarà presentato insieme al Galaxy Z Flip 6 da Samsung, con l'ufficializzazione prevista per luglio di quest'anno

Mentre Galaxy Z Fold 5 vantava un set ottico decente, la decisione di Samsung di non apportare significative migliorie, in un'epoca di grandi progressi riguardo i sensori, appare un po' inerte: l'utilizzo di hardware fotografico più datato sembra essere più una questione di comodità che di progresso.

Se le informazioni trapelate venissero confermate, ci troveremmo di fronte al possibile terzo anno di continuità nel design delle fotocamere, con relativi dubbi su quando Samsung deciderà di spingersi verso un'innovazione in questo senso per gli smartphone pieghevoli.

Si vocifera nel frattempo l'uscita di una versione più economica del dispositivo nel corso dell'ultimo trimestre del 2024, sebbene l'attendibilità di ciò debba ancora essere confermata.

In aggiunta, le voci su un possibile cambiamento nel form factor dello schermo esterno dei nuovi modelli potrebbero non essere sufficienti per far fronte alla concorrenza.

Il lancio di Galaxy Z Fold 6 è previsto per il secondo evento Galaxy Unpacked di quest'anno, presumibilmente prima dell'inizio delle Olimpiadi di Parigi.

Resta da vedere se Samsung sarà in grado di sorprendere con le caratteristiche e le innovazioni del suo nuovo smartphone pieghevole.