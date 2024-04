Dragon's Dogma 2: un giocatore lo ha completato usando solo i pugni e senza Pedine

È possibile completare Dragon's Dogma 2 usando solo i pugni e senza il supporto delle Pedine? A quanto pare sì, ma non è affatto semplice, come testimonia il filmato dell'impresa realizzato da Biscuit Sticks, canale specializzato nel completare i giochi a mani nude o in altri modi fantasiosi.

Le regole della sfida autoimposta dal content creator sono semplici: dall'inizio fino alla fine dell'avventura non deve equipaggiare alcuna arma, combattere solo a mani nude e non ingaggiare alcuna Pedina creata dalla community, né farsi accompagnare da quella principale.

Purtroppo, al contrario del primo capitolo in Dragon's Dogma 2 non esistono equipaggiamenti come il "Bloody Knuckle" pensati appositamente per i giocatori amanti delle scazzottate. In compenso, anelli come il "Ring of Agression" offrono cospicui aumenti alla statistica Forza, che chiaramente è fondamentale per chi vuole affrontare una sfida simile. Un dettaglio interessante è che comunque gli sviluppatori si sono presi la briga di realizzare delle animazioni specifiche per attacchi leggeri e pesanti e una finisher ad hoc per chi combatte solo a mani nude.

Come spiegato da Biscuit Sticks, il grosso delle difficoltà si riscontrano all'inizio dell'avventura e da alcuni limiti imposti dalla struttura del gioco, evidentemente pensata per essere affrontata assieme alle Pedine. Ad esempio, eliminare arpie e altri mostri volanti a mani nude è per ovvi motivi una vera e propria tortura e in questi casi è necessario avere tanta pazienza e usare l'igegno, ad esempio raccogliendo e lanciando i massi sparsi per le ambientazioni.