I giochi Activision Blizzard potrebbero stare per tornare in Cina, per un indizio

Questa foto, secondo gli analisi, sarebbe una prova di nuovi accordi raggiunti tra Activision Blizzard e NetEase, che dovrebbero portare al ritorno dei giochi in questione in Cina, dopo il blocco imposto in seguito al naufragio degli accordi precedenti.

Nella foto si vede il CEO di Netease , Ding Lei, insieme al CEO di Activision Blizzard Johanna Faries, anche se a dire il vero la cosa non è molto comprensibile visto che parte della foto è stata censurata, probabilmente per motivi di privacy.

Una foto sta circolando in rete come possibile prova del fatto che i giochi Activision Blizzard stiano per tornare sul mercato cinese , in base a quanto riferito anche dall'analista di mercato CN Wire, con un possibile annuncio formale di questo ritorno fissato per mercoledì 10 aprile.

Un rapporto burrascoso

Diablo IV potrebbe avere notevole successo in Cina

Le voci di corridoio, peraltro, sarebbero bastate a far innalzare le quotazioni di NetEase in borsa di circa il 5% nel giro di poche ore, dunque a questo punto attendiamo eventuali annunci ufficiali nelle prossime ore.

Al momento si tratta ancora solo di una voce di corridoio, ma ci sono delle possibilità effettive che la questione si realizzi, considerando l'importanza ricoperta dai giochi in questione per il mercato cinese e, viceversa, l'importanza del mercato cinese per Activision Blizzard.

La prima partnership è iniziata nel 2008 e ha visto NetEase fare da publisher per i giochi Activision Blizzard in Cina fino al 2022, anno in cui l'accordo si è concluso senza trovare una soluzione per proseguirlo e portando così al blocco dei giochi dell'etichetta nel 2023.

Forse con il passaggio di proprietà a Microsoft la questione si è semplificata, e un nuovo accordo con NetEase sembra essere alle porte: titoli come Overwatch 2, World of Warcraft, Diablo 4, StarCraft 2 e altri hanno ovviamente una notevole presa sul mercato cinese, dunque è probabile che un nuovo modo per accedervi sia in arrivo.