My Hero Academia: il cosplay di Mirko firmato FioreSofen è spettacolare

My Hero Academia è ancora fonte d'ispirazione per questo nuovo cosplay di Mirko, ovvero Rumi Usagiyama aka Rabbit Hero, in questo caso interpretata da FioreSofen.

Si tratta di uno dei personaggi che ha ottenuto le maggiori preferenze da parte delle cosplayer, anche per la possibilità di reinterpretazioni dal tono alquanto sexy essendo, in effetti, una coniglietta, almeno nel suo costume da super-eroe. Tuttavia, ha una valenza duplice in quanto si tratta anche di una combattente possente, con fisico atletico che si associa in maniera strana ma caratteristiche alle lunghe orecchie bianche.