Fallout: primi voti positivi per serie TV di Amazon, con qualche eccezione

Arrivano le prime recensioni sulla serie TV di Fallout da parte di Amazon, e le valutazioni sembrano essere in gran parte molto positive, sebbene siano presenti anche alcune eccezioni con voti anche alquanto bassi, ma nel complesso lo show di Prime Video sembra aver colto nel segno.

Nel caso non l'abbiate ancora fatto, andate intanto a leggervi la nostra recensione di Fallout, pubblicata proprio in queste ore in homepage, nella quale vi diciamo la nostra su questo adattamento rischioso, data l'importanza e la qualità della serie videoludica in questione, ma decisamente riuscito, alla fine.

Per quanto riguarda i voti dalle testate internazionali, questi si attestano su valori medi molto positivi: la serie Fallout ha al momento una valutazione del 92% su 36 recensioni in base al portale Rotten Tomatoes, mentre su Metacritic la valutazione appare molto più bassa, pari a 70 su 15 recensioni.