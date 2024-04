The Elder Scrolls 5: Skyrim, fan sta ricreando Whiterun con l'editor di Far Cry 5

Un giocatore di Far Cry 5 sta utilizzando l'editor di mappe del gioco per ricreare l'iconica Whiterun di The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Si tratta dello YouTuber Mojo Swoptops che ha condiviso un breve video del lavoro svolto finora, in cui percorre la strada principale della sua riproduzione di Whiterun. Partendo dall'ingresso della città, passa davanti a vari punti di interesse riconoscibili della città che costituisce il punto di partenza delle avventure dei Dragonborne in TES V: Skyrim.

"Ho deciso di non replicarla 1:1 e di divertirmi invece utilizzando alcuni degli altri asset interessanti che ho a disposizione", ha dichiarato Mojo Swoptops nella descrizione del video. "Finora sono soddisfatto dei progressi, ma nulla può eguagliare la qualità e la direzione artistica del prodotto originale Bethesda".