Rise of the Ronin: arriva un nuovo aggiornamento, vediamo le precedenti correzioni

Rise of the Ronin è stato aggiornato da Team Ninja. Si tratta dell'update 1.003.001 per PS5 del 10 aprile. Si tratta di una patch non annunciata e probabilmente si occupa ancora una volta di inserire correzioni e non nuovi contenuti. Ancora una volta, inoltre, non è stato indicato cosa fa.

Team Ninja non è molto reattiva a segnalare le correzioni degli aggiornamenti e ci vogliono spesso giorni e giorni prima che pubblichi una patch note ufficiale di Rise of the Ronin.

Da poco sono inoltre arrivati gli aggiornamenti 1.02 e 1.03, di cui abbiamo scoperto dopo l'uscita i dettagli. Vediamo quanto è stato indicato a riguardo dal team di Rise of the Ronin.