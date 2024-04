EA Play aumenta di prezzo: il servizio di Electronic Arts costa di più

Electronic Arts sta aumentando il prezzo del suo servizio di abbonamento EA Play. Vediamo i nuovi prezzi in arrivo (al momento abbiamo solo la conferma dei prezzi in dollari e in sterline, non in euro):

EA Play Standard - 1 mese per 5,99$ (prima 4,99$)

EA Play Standard - 12 mesi per 39,99$ (prima 29,99$)

EA Play Pro - 1 mese per 16,99$ (prima 14,99$)

EA Play Pro - 12 mesi per 119,99$ (prima 99,99$)

Non avendo i prezzi in euro, è possibile che il cambio di tariffa per EA Play sia per il momento legato unicamente agli USA e al Regno Unito.

L'informazione proviene da una email inviata agli iscritti americani. In tale comunicazione viene spiegato che i nuovi prezzi avranno valore dal 10 maggio 2024. Le motivazioni dietro il cambio di prezzo, secondo GamesIndustry.biz, sono la necessità di riflettere il cambiamento del valore delle valute e allineare il prezzo col valore di mercato del servizio.