My Hero Academia, il cosplay di Himiko Toga da blood.raven coglie in pieno fascino e follia

Torniamo dalle parti di My Hero Academia per un'occhiata a un'altra interpretazione del cosplay di Himiko Toga, in questo caso con una splendida versione da parte di blood.raven, che si conferma perfettamente in grado di interpretare il particolare misto di fascino e follia che il personaggio in questione infonde.

Himiko Toga è una delle esponenti più popolari dell'Unione dei Villain, diventata uno dei personaggi più carismatici della serie grazie alle sue indubbie particolarità: è dotata infatti di spiccate capacità in combattimento ma l'elemento caratterizzante di Himiko è la sua indole alquanto folle e sadica.

Himiko alterna un'apparenza da semplice studentessa tranquilla e carina, ad accessi di follia omicida, palesando una certa instabilità mentale e rifacendosi chiaramente all'iconografia della yandere nipponica. Lo squilibrio è sottolineato poi anche dal suo quirk, che le consente di trasformarsi nell'aspetto di qualsiasi altro personaggio dopo averne bevuto il sangue.

Il cosplay di blood.raven, tuttavia, punta soprattutto sull'aspetto più "normale" di Himiko, mostrandosi con il tipico completo da studentessa nipponica anche se lo sguardo e l'atteggiamento sembrano nascondere un fondo di follia. Tuttavia, è un cosplay che punta indubbiamente più sul fascino che sull'inquietudine.

