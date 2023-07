Immortals Fenyx Rising, Ubisoft sembra confermare la cancellazione del sequel

La cancellazione del sequel di Immortals Fenyx Rising si pone ovviamente come una pessima notizia per chi aveva apprezzato il primo capitolo della serie, a detta di molti una delle produzioni più interessanti degli ultimi anni .

"L'esperienza e le tecnologie che questi team hanno sviluppato fungeranno da accelerante per lo sviluppo di questi progetti chiave, focalizzati sui nostri brand più popolari . Al momento non abbiamo altro da aggiungere."

"Nell'ambito della nostra strategia globale, stiamo ridirezionando e riallocando alcuni team di sviluppo e risorse all'interno dello studio nel Quebec verso altri progetti non ancora annunciati ", si legge nella nota che la casa francese ha inviato a IGN.

Ubisoft ha diffuso un comunicato in cui sembra confermare la cancellazione del sequel di Immortals Fenyx Rising , parlando di una riallocazione delle risorse che evidentemente sono state dirottate verso altri progetti.

Si punta tutto su Assassin's Creed

Assassin's Creed

Naturalmente il riferimento ai "brand più popolari" di Ubisoft va inteso come un focus su Assassin's Creed, con undici giochi attualmente in sviluppo stando ai rumor e una strategia da questo punto di vista monotematica, dettata dai risultati non proprio entusiasmanti ottenuti negli ultimi mesi.

A proposito di questa serie, abbiamo scritto uno speciale sugli Assassin's Creed che nessuno ricorda, e che sorprendentemente sono un bel po'.