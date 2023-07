LEGO 2K Goooal! compare su Amazon con tanto di data di uscita, annuncio in arrivo?

LEGO 2K Goooal! è comparso nel listino di Amazon UK, con tanto di data di uscita fissata al prossimo 19 settembre: un'ulteriore conferma dell'esistenza del gioco, che tuttavia non è ancora stato annunciato ufficialmente da 2K Games.

Classificato prima in Corea del Sud e poi a Taiwan, LEGO 2K Goooal! potrebbe segnare la nascita di una nuova collaborazione fra LEGO e 2K, pensata in questo caso come un'esperienza sportiva di stampo calcistico.