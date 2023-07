Immortals Fenyx Rising: Ubisoft avrebbe cancellato il seguito, secondo un'indiscrezione

Secondo alcune fonti interne che sono state contattate da VGC, sembra che Ubisoft abbia deciso di cancellare il seguito di Immortals Fenyx Rising, il buon action adventure open world ispirato alla mitologia greca che è uscito nel 2020.

La compagnia non ha mai annunciato lo sviluppo di questo nuovo capitolo di Immortals Fenyx Rising, ma considerando l'accoglienza piuttosto positiva era prevedibile un seguito per il gioco, sebbene non sia stato proprio un enorme successo. Invece, secondo alcune fonti rimaste anonime ma a quanto pare provenienti da dentro Ubisoft, la compagnia avrebbe deciso di eliminare il progetto del seguito per "difficoltà nel far affermare la proprietà intellettuale".

Il gioco, secondo quanto riferito, sarebbe stato nelle fasi iniziali di sviluppo presso Ubisoft Quebec, lo stesso team che ha sviluppato il capostipite nonché Assassin's Creed Odyssey. L'intenzione iniziale di Ubisoft era di far crescere Immortals Fenyx Rising fino a farlo diventare uno dei franchise consolidati nel portfolio della compagnia, ma evidentemente il management ha deciso diversamente, dopo alcune valutazioni.