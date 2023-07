EA Sports FC 24 celebra Gianluca Vialli con una carta Eroe speciale disegnata da Marvel

Per accentuare il tono epico di queste figure storiche del calcio, le carte degli Eroi sono disegnate da vari artisti di Marvel Entertainment , proprio in linea con il nome che assumono queste carte particolari.

Gli Eroi di EA Sports FC 24, in maniera simile alle Icone che abbiamo visto in FIFA 23 e nei capitoli precedenti, sono carte speciali incentrate su giocatori che hanno avuto un grande impatto nella storia del calcio.

In accordo con la famiglia del calciatore, il leggendario Vialli sarà presente nelle carte Eroi di EA Sports FC 24 già al lancio del gioco, all'interno della prima ondata di personaggi speciali che potranno essere conquistati per l'Ultimate Team della nuova simulazione di calcio.

Electronic Arts ha annunciato i primi Eroi che saranno introdotti nel gioco come carte speciali al day one di EA Sports FC 24 , e uno di questi è Gianluca Vialli , che verrà dunque celebrato e ricordato all'interno del nuovo gioco di calcio.

Le prime Carte Eroi di EA Sports FC 24

EA Sports FC 24, uno stadio

Questi sono i cinque calciatori storici che fanno parte della prima ondata delle carte Eroi di EA Sports FC 24:

Gianluca Vialli (Serie A)

Wesley Sneijder (Serie A)

Alex Scott (England WSL)

Carlos Tévez (Premier League)

Bixente Lizarazu (Bundesliga)

In particolare, la carta Eroe di Gianluca Vialli celebra "la sportività, la determinazione, il coraggio, la positività e la resilienza", come "alcune delle tante qualità per le quali era conosciuto Gianluca Vialli. In accordo con la famiglia di Vialli, EA Sports FC celebrerà il suo ricordo attraverso una serie di iniziative distribuite in collaborazione con il suo ex-club Juventus FC", si legge nel comunicato stampa di EA.

"In partnership con Marvel Entertainment, Vialli è stato anche illustrato in un design ispirato ai supereroi Marvel che lo immortala come una leggenda di questo gioco, un esempio e un modello da seguire".

A proposito di Ultimate Team, EA ha consigliato agli utenti arrabbiati per calciatori uomini e calciatrici donne messe insieme di non giocarci.