AMD Ryzen 7000: nessuna differenza di prestazioni tra DDR5-6200 e DDR5-7400 con il nuovo BIOS AM5

È stato rilasciato in versione beta il nuovo aggiornamento firmware per il BIOS dei chipset AM5, e i primi risultati in ambito gaming con le memorie DRR5 lasciano qualche perplessità.

Sono stati pubblicati in rete i primi benchmark relativi alle CPU AMD Ryzen 7000 dopo l'aggiornamento BIOS per i chip AM5, update volto ad incrementare le prestazioni delle DDR5 che purtroppo sembrano essere piuttosto deludenti. Seppure sia vero che il dato fornito riveli un miglior supporto verso queste memorie, incrementando anche la velocità dell'overclock, le prestazioni in gioco appaiono immutate. L'ultimo BIOS AGESA 1.0.0.7b è stato testato da Quasarzone, il sito più famoso in Corea dedito ai confronti ed ai test in campo informatico, e i dati che sono riusciti ad estrapolare hanno lasciato un po' perplessi tutti gli utenti che si aspettavano qualche miglioramento con questo aggiornamento. Per compiere questo test è stata usata una ASUS ROG STRIX X670E-E Gaming WIFI aggiornata con l'ultimo firmware del BIOS, mentre la memoria utilizzata per il test è stata una DIMM KLEVV DDR5 (16 GB x 2), in due configurazioni: DDR5-6200 (CL30-36-32-66) in modalità 1:1 e DDR5-7400 (CL34-46-44-80) in modalità 1:2. A concludere la configurazione usata troviamo 2 CPU: Ryzen 9 7950X e Ryzen 7 7800X3D con la fantomatica V-Cache di AMD.

Ryzen 9 7950X Test eseguito con CPU AMD Ryzen 9 7950X su AM5 con memoria DDR5-6200 e DDR5-7400 La prima differenza che si nota è inerente al supporto per le frequenze DRR5-7400 che era completamente assente nella precedente versione del BIOS AGESA 1.0.0.7a, tanto da far funzionare i profili EXPO su AM5 alle velocità con cui sono state costruite e non più con delle prestazioni inferiori. Il test è stato eseguito riproducendo alcuni giochi a 1080p, ma entrambi i chip messi in campo per questa prova non hanno mostrato alcun miglioramento di prestazioni rispetto a memorie con frequenza più bassa.