Microsoft, Activision, Sony, Tencent e gli altri: pro e contro di un futuro acquisito

Il concetto di acquisizione porta alla mente casi drammatici in cui intere realtà si sono ritrovate rivoluzionate dalla sera alla mattina, smantellate, snaturate, svilite. In ambito videoludico il punto sta nel controllo creativo e nella gestione delle proprietà intellettuali.

Acquisizioni sì, acquisizioni no : sebbene queste operazioni abbiano da sempre caratterizzato il mercato, e non parliamo solo dell'industria videoludica, ultimamente pare che il loro ruolo sia diventato sempre più centrale, per ovvi motivi.

Il caso Microsoft

Xbox Game Studios

Dopodiché c'è la ben nota situazione di Microsoft e degli Xbox Game Studios, che in teoria da qui a poche settimane dovrebbero poter contare su di un numero ancora maggiore di team di sviluppo first party: lo chiarisce in maniera fin troppo esplicita una infografica che abbiamo pubblicato ieri.

Anche qui il discorso è lo stesso: l'azienda che acquisisce fornisce garanzie, coprendo le spalle allo sviluppatore che in questo modo è "libero di sbagliare", come Redfall dimostra anche troppo bene, senza per questo rischiare il fallimento.

È così che stanno andando davvero le cose? Oppure si tratta in qualche modo di una facciata, l'addolcimento di una pillola che in particolare negli ultimi anni sta trasformando il mercato videoludico in un club per pochi eletti, popolato solo da una manciata di grandi publisher mentre si verifica la progressiva scomparsa delle realtà indipendenti? Va bene oppure no? Quali sono i rischi di una situazione simile? Parliamone.

