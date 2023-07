Microsoft e Activision: la CMA sembra positiva su un nuovo accordo, decisione entro metà agosto?

Come fatto notare da TechRaptor a partire dai documenti registrati dalla CMA presso il CAT britannico, sembra che l'antitrust del Regno Unito sia piuttosto positiva sul successo di un nuovo accordo tra Microsoft e l'ente per l'acquisizione di Activision, facendo anche intendere come la decisione potrebbe arrivare entro metà agosto 2023.

Si trova tutto all'interno della testimonianza inviata per sostenere la richiesta congiunta di blocco e posticipo della procedura di appello avviata presso il CAT britannico. Microsoft aveva infatti deciso di ricorrere in appello contro il blocco dell'acquisizione di Activision imposto dalla CMA, con la decisione al riguardo che sarebbe dovuta arrivare in questi giorni.

Tuttavia, con i cambiamenti emersi in seguito alla vittoria di Microsoft sull'FTC nel processo federale in USA e il conseguente blocco anche del procedimento amministrativo da parte dell'antitrust americana, il panorama è cambiato e Microsoft ha richiesto la possibilità di trovare un nuovo accordo con la CMA per poter ridefinire l'acquisizione e, possibilmente, farla passare anche sul mercato britannico.

Per discutere un nuovo accordo era però necessario bloccare la procedura presso il CAT, cosa che è stata richiesta in maniera congiunta da Microsoft, CMA e Activision. Nel documento in questione, il consigliere generale Chris Prevett spiega alcuni dettagli della questione, dal punto di vista della CMA.