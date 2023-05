Microsoft ha fatto appello contro il blocco dell'acquisizione di Activision in UK

Nella giornata di oggi Microsoft ha depositato la mozione di appello contro il blocco dell'acquisizione di Activision in UK, determinato dalla decisione della CMA di non approvare l'operazione nel Regno Unito.

Come ricorderete, la casa di Redmond aveva già annunciato di voler fare appello presso il Competition Appeal Tribunal inglese, e oggi ha proceduto formalmente. A questo punto il CAT dovrà analizzare la questione e pronunciarsi in favore di Microsoft o della CMA.

Quanto ci vorrà per l'esito dell'appello? La procedura potrebbe richiedere fino a nove mesi, ma alcune settimane fa si parlava del fatto che il ricorso al CAT di Microsoft potrebbe richiedere meno tempo del previsto per via delle "motivazioni irrazionali" addotte dalla commissione antitrust inglese.

Di certo l'approvazione della Commissione Europea svolgerà un ruolo molto importante nell'ambito di questo procedimento, visto che ad oggi si tratta dell'unico regolatore con potere di veto a essersi espresso positivamente in merito all'acquisizione.