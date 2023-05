The Last of Us: Parte I su PC, vendite svelate da Sony

Tra i vari risultati finanziari pubblicati oggi da Sony nella sua riunione ci sono anche i dati di vendita riguardanti The Last of Us: Parte I su PC, all'interno del resoconto sull'andamento generale delle conversioni su piattaforma Windows: si tratta di 368.000 copie.

Considerando che il gioco è uscito a fine marzo, si tratta di vendite che riguardano giusto il periodo di lancio, dunque il risultato è positivo, specialmente se si pensa alle condizioni tecniche disastrose in cui il gioco è arrivato sul mercato al day one e alle polemiche scaturite.

La slide di Sony con i risultati dei giochi PC

A conferma di questo, i ricavi totali sono stati di 15,5 milioni di dollari, dunque un'operazione sicuramente remunerativa per Sony, considerando che un lavoro di porting non ha certo i costi di una nuova produzione creata da zero, tanto più che in questo caso si tratta già di un remake.

Siamo ben lontani dai risultati fatti registrare da Marvel's Spider-Man su PC, che in base ai nuovi dati ha raggiunto 1,5 milioni di copie vendute, per 52 milioni di introiti generati dal gioco Insomniac. Ovviamente si parla di intervalli di tempo differenti, considerando che quest'ultimo è uscito il 12 agosto 2022.

Tutto questo dipinge un quadro decisamente favorevole per i giochi PlayStation su PC, come confermato da Jim Ryan che, nonostante la volontà di mantenere ben distanti i lanci dei maggiori first party tra PS5 e PC, ha comunque ribadito di voler continuare a investire su questo ambito.