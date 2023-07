Starfield rivoluziona una caratteristica tipica di The Elder Scrolls: il furto

Dai numerosi frammenti di gameplay che sono emersi su Starfield, soprattutto in seguito alla presentazione del mese scorso, è emerso in particolare anche un dettaglio ancora non molto approfondito da parte degli sviluppatori ma che sembra rivoluzionare una caratteristica che è tipica della serie The Elder Scrolls, ovvero il furto, che appare in questo caso come un'azione eseguita in tempo reale.

È tradizione di Bethesda il fatto di consentire ai giocatori una notevole libertà di approccio a tutte le situazioni di gioco, consentendo loro anche di effettuare azioni contro la legge. Il furto è una di queste, ma solitamente questa funzionava in maniera piuttosto meccanica: in The Elder Scrolls è possibile semplicemente raccogliere oggetti di proprietà altrui e trasferirli nel proprio inventario, facendo scaturire un crimine con varie conseguenze.

Solitamente, se si viene scoperti scattano alcune conseguenze, ma il rapporto di causa-effetto rimane sempre piuttosto macchinoso negli Elder Scrolls, mentre in Starfield pare che la situazione sia piuttosto diversa. Come messo in evidenza anche da un post specifico su Reddit, in cui l'utente ha tagliato precisamente il frammento di video dal lungo deep dive di Starfield riguardante l'argomento, il furto in Starfield avviene in maniera attiva e in tempo reale.