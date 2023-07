Final Fantasy 16: Square Enix chiede ai giocatori cosa vogliono in futuro

Square Enix si è rivolta agli utenti di Final Fantasy 16 per sapere cosa vogliano in futuro per il gioco, attraverso un questionario che, per il momento, è stato distribuito soltanto in Giappone ma che potrebbe essere significativo della volontà del publisher di offrire un supporto continuativo.

Non ci sono però scelte multiple o preimpostate: il questionario sembra sia aperto, dunque non è facile capire dove voglia andare a parare Square Enix su questo fronte. Dopo aver negato inizialmente la possibilità di DLC dopo il lancio, la questione è in qualche modo tornata in discussione, con l'idea che ci possano essere nuovi contenuti in arrivo per gli utenti.

Questo questionario giapponese, d'altra parte, fa capire come l'intenzione sia di continuare a sostenere Final Fantasy 16 in futuro, forse con qualche altra aggiunta sul fronte del gameplay.

Per quanto riguarda i desideri degli utenti, questi non sono ancora emersi ma il topic su Reddit che parla della questione può dare alcune idee, considerando quanto riferito da coloro che hanno preso parte dalla discussione.